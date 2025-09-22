Julia Paternain: Nacional en su vida, su venida a Uruguay y el gran sueño olímpico

Más deportes

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El Mundial de Atletismo que se realizó en Tokio y acaba de terminar siempre será recordado por Uruguay como la sede de la primera medalla en su historia a ese nivel y su gran protagonista es Julia Paternain.

Decidida, segura en su trabajo y con una planificación que salió al pie de la letra, la atleta de 25 años conquistó la medalla de bronce en la maratón, algo que puso a Uruguay bajo la mirada sorpresiva del deporte mundial.

Nacida en México, antes de los dos años se mudó a Inglaterra, donde transitó su infancia y adolescencia, hasta que una beca universitaria la llevó a Estados Unidos, donde actualmente está radicada.

Es hija de Gabriel Paternain y Graciela Muniz, dos matemáticos uruguayos que nunca olvidaron sus raíces y siguieron sus vidas en el exterior, criándola como una uruguaya más.

Pero la decisión de competir por la Celeste no fue sencilla de llevar adelante y para eso fue clave la participación de la Confederación Atlética del Uruguay y del club de sus amores: Nacional.

“Para correr por Uruguay tenía que estar afiliada a un club”, contó en un mano a mano con FútbolUy, recordando que era uno de los pasos a dar para facilitar el papeleo: “Me dijeron que tenía que elegir y ahí inmediatamente pregunté: ‘¿Nacional es una opción?’ Me dijeron que sí, y les respondí inmediatamente: ‘Entonces, no hay más preguntas’”.

“Si yo elegía algo que no fuera Nacional, me sacaban de mi casa”, dijo entre risas al hablar del fanatismo de sus padres con el club albo. “Yo quizás no soy megafanática como el resto de mi familia. He ido a partidos de Nacional, tengo camiseta y todo”, comentó.

La entidad tricolor tiene entre sus planes recibir a Julia Paternain en uno de sus partidos en el Gran Parque Central para que ingrese a la cancha y reciba el cariño de los hinchas y el reconocimiento por su gesta deportiva.

¿Venir a Uruguay?

Con pocas horas de retorno a Arizona, son sus amigos y allegados los que están disfrutando y celebrando junto a ella un logro histórico, mientras aprovecha cada rato que tiene para poder descansar, tras una medalla que le cambió la vida radicalmente.

Ante la pregunta de cuándo viajaría a Uruguay, ya que hay intenciones de declararla ciudadana ilustre de Montevideo, además de realizarle una serie de homenajes por parte de autoridades gubernamentales y del deporte, Paternain contestó: “Tengo que pensar cuándo puedo ir, ya que además tenemos que planear qué carreras voy a hacer ahora, qué viene por delante. En la maratón [o competencias de fondo], no es que unas semanas antes podés decidir, como quizás sucede en pista; lo tenés que ir planeando como seis meses antes. Entonces estamos viendo qué carreras hay, dónde voy a estar en este mes y cuándo voy a poder hacer qué cosa”.

“A la vez, la semana que viene me sacan tres dientes [muelas de juicio], entonces tengo que planificar un poco”, dijo nuevamente con una sonrisa, para reconocer: “La verdad que esto no fue esperado, no estaba en mi cabeza que mi vida iba a cambiar de esta forma, ha sido una locura, entonces tengo que pensar. Todos los planes que tenía para los siguientes meses han cambiado completamente y tengo que ver qué puedo hacer y cuándo puedo hacer qué”, señaló.

También reconoció que está “cansada” por el esfuerzo realizado: “A veces se olvida que corrí una maratón [42,195 kilómetros] y fue en el otro lado del mundo, que implicó un viaje enorme, y no fue fácil. Después todo lo de atender los compromisos y la prensa ha sido buenísimo, pero estoy cansada, y simplemente quiero descansar”.

“Seguro voy a ir a Uruguay nuevamente. ¿Cuándo será? Simplemente no lo sé”, terminó diciendo sobre el tema.

El apellido Paternain desde Tokio se metió entre los más ilustres del deporte nacional, con una épica actuación que ocupará un capítulo insoslayable en la historia grande de las gestas celestes, pero con la promesa de que todavía hay mucho por recorrer.

“Mi sueño desde que tengo tres años es estar en los Juegos Olímpicos. Por esa razón es que yo nadaba de chica y cuando cambié al atletismo fue porque consideré que me iba mejor y capaz que tenía mejor chance de clasificar corriendo”, explicó. “Entonces es claro que ese es mi objetivo número uno y siempre lo fue. Para eso, mi entrenador seguro va a tener un plan, yo lo voy a seguir al pie de la letra y espero que salga bien”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy