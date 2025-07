Jugadoras salieron al cruce de Ignacio Alonso por un posteo: “El chiste se cuenta solo”

Fútbol femenino

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, compartió en las últimas horas un posteo que generó molestias en las jugadoras del Campeonato Uruguayo femenino.

El dirigente destacó en sus redes sociales que “el fútbol femenino sigue creciendo”. “Más jugadoras, más divisiones y televisación. Una base sólida sobre la cual construir. No nos detenemos; debemos seguir trabajando juntos, con firme compromiso. Aún queda mucho camino por recorrer para nuestras ligas y la Celeste”, afirmó en su cuenta de Instagram.

Alonso acompañó el texto de dos imágenes en las que hizo énfasis al “fortalecimiento y expansión del fútbol femenino” en su gestión entre 2019 y 2025. Aseguró que “reúne más de 1.400 jugadoras por temporada”, escribió que hay un “notable crecimiento en la cantidad de divisiones, categorías y partidos”, y expresó que “se logró la primera venta de derechos de televisión con distribución económica a todos los clubes (AUF TV)”.

El posteo del presidente de la AUF no cayó bien en la interna de las jugadoras del medio local, que reaccionaron manifestándose molestas.

“Alonso, el fútbol femenino en Uruguay es totalmente amateur. Pasamos de jugar en estadios a jugar en complejos. De transmitir en Directv, canal 12, 50 y 15 a solo uno por plataforma de streaming”, criticó Camila Friciello, jugadora de Defensor Sporting.

“Jugamos con pelotas de muy mala calidad. No hay sueldos. No hay asistencia médica. Hay clubes que no tienen un complejo para entrenar. Hace dos semanas la selección NO ENTRENÓ por condiciones y porque no se les dejaba entrenar en el Complejo Celeste. ¿Sabés en qué condiciones están jugando las selecciones en la Copa América”, añadió la futbolista violeta.

“El chiste se cuenta solo. Cómo se nota que no tiene que usar las pelotas de juguete que usa el femenino y que nunca recorrió ni un entrenamiento para ver las realidades de los equipos”, escribió Alejandra García, futbolista de La Luz.

“Todo lo que se consigue es porque las jugadoras nos tenemos que mover frente a los clubes”, afirmó, y agregó: “Ni que hablar de la selección: siempre dándoles el mínimo. Los campeonatos… como mucho 20 partidos en todo el año. ¿Y eso es evolución, fortalecimiento y expansión?”.

