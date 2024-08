Jugador de San Pablo sufrió brutal golpe en partido y es duda para jugar ante Nacional

Este domingo por la noche, San Pablo visitó a Palmeiras por la fecha 23 del Brasileirão y perdió 2-1, pero más allá del resultado negativo, lo más importante es el estado de salud de Patryck, lateral izquierdo del Tricolor paulista, quien sufrió un duro golpe que lo obligó a salir en camilla de la cancha y ser trasladado a un centro asistencial para que le realicen estudios.

A los 67 minutos, el jugador, de 21 años, saltó para cabecear un balón aéreo con la mala fortuna de que Estêvão, delantero del Verdão, lo desestabilizó y cayó muy mal. Rápidamente ingresaron los médicos, le colocaron un cuello ortopédico y fue retirado en ambulancia del estadio Alianz Parque. Llegó al Hospital Albert Einstein consciente y ahí le realizaron estudios de imagen.

Pasó la noche en el hospital en observación, siguiendo el protocolo médico, y hoy podría recibir el alta, informó su club en la noche. Se encuentra bien, pero es poco probable que juegue el próximo jueves contra Nacional por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, que se disputará a las 19:00 horas en el estadio MorumBis.

CENAS FORTES NO CLÁSSICO DO ALLIANZ PARQUE! ???? Patryck, do São Paulo, levou a pior em queda após disputa no alto e teve que deixar o campo de ambulância. Que não seja nada grave com o garoto ?? #BrasileirãoBetano pic.twitter.com/bOyXLpFIkH