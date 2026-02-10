Jugador brasileño criticó duramente al Cacique Medina: “Debe haber inventado el fútbol”

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El excentrocampista del Internacional de Porto Alegre, Rodrigo Lindoso, habló sobre su etapa en el club y apuntó directamente contra el entrenador uruguayo Alexander Medina, a quien responsabilizó por su salida en 2022.

En una entrevista reciente brindada al podcast de YouTube Storicast, el futbolista reconoció que su relación con el DT no fue buena y que, tras la llegada del técnico, quedó relegado en la consideración del plantel, lo que terminó acelerando su partida hacia Ceará.

Lindoso relató que a finales de 2021 la directiva del Inter se comunicó con él para ofrecerle la renovación de contrato, acuerdo que se cerró antes de que el club contratara al entrenador uruguayo. Según explicó, la situación cambió completamente con el inicio de la temporada 2022.

“Tuvimos ese derbi Gre-Nal en 2021 y prácticamente descendimos al Grêmio. Mi contrato se acababa. Y ganábamos partidos. Dos semanas después, la directiva del Inter me llamó y me dijo que querían que me quedara al año siguiente”, recordó.

En ese sentido, el mediocampista defendió su permanencia en el club destacando su trayectoria y cantidad de partidos disputados: “Creo que jugué unos 130 partidos con el Inter. Para quedarse tanto tiempo, no se puede tener malas intenciones ni ser simplemente guapo. No, fue porque le aporté algo al equipo”

Sin embargo, fue contundente al explicar el motivo de su salida: “Me fui del Inter por un entrenador. El Cacique Medina, el uruguayo. No quería quedarme. Debió haber inventado el fútbol, no sé… pero el club renovó mi contrato y trajo a este entrenador. No le caí muy bien. Yo era la quinta opción”.

Además, Lindoso reveló que Medina incluso llegó a expresar que temía que su presencia pudiera generar conflictos en el grupo: “Tenía miedo de arruinar el vestuario”, afirmó, en referencia a una supuesta desconfianza del DT hacia él.

Pese a esa situación, el jugador aclaró que mantuvo el respeto durante el proceso y que la decisión final fue priorizar su bienestar emocional: “Lo respeté. Durante ese periodo llegó la oferta de Ceará, que también fue buena. Voy a un lugar donde me quieren. Mentalmente no estaría bien en el Inter”.

Lindoso llegó al Inter en 2019 tras una extensa etapa en Botafogo, y si bien fue un futbolista con continuidad durante varias temporadas, no logró conquistar títulos con el club colorado.

Actualmente, continúa activo en el fútbol brasileño y defiende al Madureira, equipo al que se sumó la temporada pasada.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy