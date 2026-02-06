Más deportes

Juegos de Invierno: el esquiador Pirozzi desfiló representando a Uruguay en Livigno

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina d’Ampezzo se llevó a cabo este viernes en dos lugares: el estadio San Siro y Livigno abrieron.

Nicolás Pirozzi fue el encargado de desfilar en representación de Uruguay en Livignio. El deportista de 23 años, que verá acción en el eslalon y eslalon gigante del esquí alpino, portó el pabellón en el retorno charrúa a esta competencia luego de 28 años.

#JuegosOlímpicosInvierno Nicolás Pirozzi ???? desfiló representando a Uruguay en la ceremonia inaugural de los #JJOO en Livignio.



?? Hace 28 años no se daba, mira la historia de nuestro deportista??https://t.co/dh9OajxNmA pic.twitter.com/evwbj1471R — Andrés Cottini (@A_Cottini) February 6, 2026

El esquiador debutará el sábado 14 de febrero en eslalon gigante y luego competirá el lunes 16 en eslalon.

La competencia se desarrollará en la pista Stelvio, corazón del Bormio Ski Centre (complejo alpino) y una parte clave del patrimonio deportivo de Valtellina, en el norte de la Lombardía.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy