Juegos de Invierno: el esquiador Pirozzi desfiló representando a Uruguay en Livigno

Luego de 28 años, la delegación celeste volverá a competir de la mano del deportista de 23 años en eslalon y eslalon gigante.

06.02.2026 19:30

2026-02-06T19:30:00-03:00
La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina d’Ampezzo se llevó a cabo este viernes en dos lugares: el estadio San Siro y Livigno abrieron.

Nicolás Pirozzi fue el encargado de desfilar en representación de Uruguay en  Livignio. El deportista de 23 años, que verá acción en el eslalon y eslalon gigante del esquí alpino, portó el pabellón en el retorno charrúa a esta competencia luego de 28 años.

El esquiador debutará el sábado 14 de febrero en eslalon gigante y luego competirá el lunes 16 en eslalon.

La competencia se desarrollará en la pista Stelvio, corazón del Bormio Ski Centre (complejo alpino) y una parte clave del patrimonio deportivo de Valtellina, en el norte de la Lombardía.

