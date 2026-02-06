Juegos de Invierno: el esquiador Pirozzi desfiló representando a Uruguay en Livigno

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina d’Ampezzo se llevó a cabo este viernes en dos lugares: el estadio San Siro y Livigno abrieron.
Nicolás Pirozzi fue el encargado de desfilar en representación de Uruguay en Livignio. El deportista de 23 años, que verá acción en el eslalon y eslalon gigante del esquí alpino, portó el pabellón en el retorno charrúa a esta competencia luego de 28 años.
#JuegosOlímpicosInvierno Nicolás Pirozzi ???? desfiló representando a Uruguay en la ceremonia inaugural de los #JJOO en Livignio.— Andrés Cottini (@A_Cottini) February 6, 2026
?? Hace 28 años no se daba, mira la historia de nuestro deportista??https://t.co/dh9OajxNmA pic.twitter.com/evwbj1471R
El esquiador debutará el sábado 14 de febrero en eslalon gigante y luego competirá el lunes 16 en eslalon.
La competencia se desarrollará en la pista Stelvio, corazón del Bormio Ski Centre (complejo alpino) y una parte clave del patrimonio deportivo de Valtellina, en el norte de la Lombardía.
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]