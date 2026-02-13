Curiosidades

Juegos Olímpicos de Invierno: se agotaron preservativos en la Villa Olímpica en 72 horas

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Los Juegos Olímpicos de Invierno, que se están realizando en Italia, están dando de qué hablar por las grandes actuaciones de los atletas y las medallas entregadas, pero en las últimas horas surgió un nuevo tema: el amor.

Si bien es sabido de que en todos los Juegos Olímpicos, sean de invierno o de verano, los deportistas intentan mantener viva su actividad amorosa y sexual, lo de los Juegos de Milán-Cortina rompió récords.

Según el portal italiano Corriere della sera, en 72 horas se agotaron los 10.000 preservativos que entregaron gratuitamente a los deportistas en la Villa Olímpica, en la que se hospedan más de 1.500 atletas.

Cabe destacar que en París 2024 se entregaron unos 300.000, pero en este caso habrá un reabastecimiento, aunque no se sabe cuándo será.

Pero no solo los atletas mantienen relaciones sexuales de manera casual, sino que también hay parejas establecidas, como los italianos Marco Fabbri y Charlene Guignard, medallistas de bronce en patinaje artístico que son pareja.

