Juan Rodríguez, su futuro y el Mirasol: “Jugar en Peñarol es mi sueño desde que soy chico”

Fútbol uruguayo

Juan Rodríguez, futbolista de la selección uruguaya sub-20 y Peñarol, palpitó el Sudamericano de Venezuela que se disputará entre enero y febrero, habló sobre su futuro y destacó su temporada en Boston River.

En diálogo con el programa Minuto 1 de radio Carve Deportiva 1010 AM, El zaguero comenzó refiriéndose a su etapa en el Sastre: “Fue un año redondo. No era algo que esperaba. Salí a buscar minutos en primera, y se dio bastante rápido el hecho de ganar cancha, algo que me aportó mucho para estar en la mayor y ahora poder participar de la sub-20”.

Con respecto a su participación con la selección uruguaya del medio local en un amistoso ante Costa Rica, dijo: “Fue algo divino. Traté de aprender muchísimo. Eso sirve para poder transmitirle algo a mis compañeros de la sub-20”.

El defensor concluyó hablando sobre su posibilidad de recalar en el fútbol ucraniano y su deseo de defender al Aurinegro en primera: “Jugar en Peñarol es mi sueño desde que soy chico. Si se da ahora, será ahora, y si no, será más adelante [sobre su venta]”.

