Juan Ramón Carrasco sobre la falta de interés de Nacional: “No me cierra por ningún lado”

El pasado lunes, Nacional decidió prescindir de los servicios de Álvaro Recoba como director técnico tras la goleada sufrida frente a Cerro por 3-0. “Él entendió la situación y yo entendí su postura. Obviamente fue de mutuo acuerdo porque los dos pensamos lo mejor para Nacional”, dijo ayer Alejandro Balbi, presidente del club, en conferencia de prensa.

Jorge Bava era el nombre preferido por la dirigencia, pero León de México no lo dejará salir, por lo que se manejaron otras opciones: Alexander Medina, Martín Lasarte y Daniel Carreño. Sin embargo, el clamor popular tiene su elegido: Juan Ramón Carrasco.

Pese a la insistencia de los hinchas, sorbe todo en redes sociales, JR no es ni siquiera considerado por los directivos. “No me cierra por ningún lado porque es cada vez más la gente que me pide, es abrumadora la ventaja en las encuestas. No quiero ser reiterativo, pero ya se sabe todo lo que generamos cuando vamos a la institución”, dijo hoy Carrasco en diálogo con 100% deporte de radio Sport 890.

“Allegados de [José] Decurnex me han dicho que me ha nombrado, que si yo fuera entrenador estaría vinculado a un proyecto de comercialización de jugadores, que es una de las virtudes que nosotros tenemos, la de potenciar jugadores jóvenes de la cantera que se convierten en clases A y se venden por cifras astronómicas”, indicó.

Actualmente se encuentra trabajando honorariamente como director deportivo en Frontera Rivera, que participará de la Primera División Amateur en 2024, pero fue claro: “Estoy en Rivera y por Nacional me voy caminando igual”. Y destacó que tiene una buena relación con el presidente, por lo que le “sorprende” que no sea opción: “En su momento Balbi me dijo que estuvo enojado, pero que eso ya pasó; tengo una relación casi íntima y me ha dicho que le gustaría que alguna vez fuese técnico de Nacional. Vos te das cuenta en el hincha el sentimiento y el cariño que tienen hacia mí. En algún momento tiene que llegar”.

“¿Cómo está económicamente Nacional? Mal. ¿Y qué pasó cuando fuimos a Nacional? Es hacer cuentas. Ellos tienen todo ahí: se hicieron 24.000 socios en ocho meses sin traerme ninguna figura rutilante, récord de entradas, cifras de jugadores. A [Sebastián] Coates lo querían vender por 4 millones de dólares, les dije que no lo vendieran hasta que juegue la Copa y lo terminaron vendiendo por cuatro veces más”, apuntó.

Y contó sobre su paso por el club en 2010 y su actualidad: “Cuando me llamaron la otra vez también estaba como ocho o nueve puntos atrás, la gente hizo una presión bárbara y me llamó [Ricardo] Alarcón. Queda todavía todo el Clausura y tenés el tiempo necesario para jugar con San Pablo. Si estaré preparado, por favor”.

“Está instalado que en el fútbol se puede ganar de muchas maneras, y por ahí se hacen ese tipo de apuestas, que a veces salen bien y a veces no. Pero en Nacional lo que no podés cambiar es el paladar. Me sorprende cuando quieren salirse para aquello de ‘hay que meter y trancar fuerte’. Lo que algunos interpretan por ‘meter’, yo lo traslado a jugar y a ganar. No es jugar a no perder, son las formas y las maneras”, expresó.

Nacional tiene “tremendo plantel”, pero “está en el entrenador de turno que sepa hacerlo jugar y potenciarlo en lo individual y en lo colectivo”, dijo, y añadió sobre quien debe elegir al DT: “Tiene que decidir el hincha”. “La otra vez me llevó el hincha y ¿qué pasó? Salimos campeones yendo de atrás y en lo económico fue un superávit en todo sentido. El hincha quiere lo mejor para Nacional y tienen que escucharlo”, ahondó.

Y sobre los candidatos al puesto, comentó: “Alexander Medina es un entrenador muy obsesivo y capaz. Tuve el orgullo de recibirlo en mi casa porque quería tener una charla de fútbol y saber la forma nuestra de trabajo. Eso habla muy bien de él”. Martín Lasarte “cuando estaba en España también fue por mi casa” y con Daniel Carreño somos de la guardia vieja, tenemos una muy buena relación”. “Son todos excelentes profesionales y estamos todos capacitados”, cerró.

