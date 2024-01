Fútbol uruguayo

Juan Izquierdo no renovó con Liverpool y vuelve a Nacional tras accidentado pasaje en 2022

El pasado 31 de diciembre, Juan Izquierdo finalizó su vínculo con Liverpool luego de ser campeón uruguayo, pero no llegó a un acuerdo para renovar. “[Emiliano] Alfaro me llamó para manifestarme que quería contar conmigo. Mi representante evaluará junto con él, [Gustavo] Ferrín y [José Luis] Palma la chance de continuar”, dijo antes de terminar su contrato.

“Uno de mis objetivos es poder volver a México y tener otra oportunidad en Nacional. Si no me toca seguir en Liverpool, busco un club que me permita tener continuidad y estabilidad económica por la familia”, añadió en ese momento. En las últimas horas apareció la posibilidad de retornar al Tricolor y este viernes se confirmó su regreso. Firmará por un año.

El zaguero de 26 años fue un pedido expreso de Álvaro Recoba, que en este momento solamente cuenta con Diego Polenta, Emiliano Velázquez, Franco Romero (lo sigue de cerca Santos Laguna de México) y el juvenil Mateo Rivero para esa posición, ya que Mateo Antoni se incorporará en febrero porque está participando del Preolímpico con la selección uruguaya sub-23. El Chino, además, probó los últimos partidos con una línea de tres defensores.

Tuvo un fatídico paso por Nacional en el año 2022, en el que solamente pudo jugar 139 minutos, repartidos en tres partidos (13’ ante Rentistas en el Apertura, 68’ contra Miramar Misiones por Copa AUF Uruguay y 58’ frente a Rampla Juniors por la misma competición) a causa de una fractura por estrés de la tibia sufrida a inicios de la temporada.

Después de ese pasaje por el Albo, firmó como jugador libre por Liverpool y fue figura. Jugó 37 partidos (3.025 minutos) y marcó tres goles, uno de ellos en la final del Torneo Intermedio que le dio el título al Negriazul. Además de ese torneo y del Campeonato Uruguayo, fue campeón de la Supercopa contra Nacional y del Clausura.

Tras iniciar su carrera en Cerro en el año 2017, pasó a Peñarol en 2019, pero un año más tarde se fue a Wanderers, equipo en el que brilló. Su buena temporada lo llevó a dar el salto al Atlético San Luis de México, pero seis meses más tarde volvió al Bohemio. En 2022, después de otro gran rendimiento, llegó al Tricolor.

