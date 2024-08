Juan Izquierdo, de Cerro a jugar en los dos grandes del país y hacer historia en Liverpool

Fútbol uruguayo

Juan Izquierdo quedará en el recuerdo de todos los futboleros de este país por deceso, pero más allá de eso, el defensa tuvo una muy buena carrera, al punto de que jugó en los dos equipos grandes del Uruguay y obtuvo dos Campeonatos Uruguayos, ambos muy especiales.

Hizo inferiores en Liverpool y luego llegó a Cerro, equipo en el que debutó profesionalmente en 2018. El 20 de febrero de ese año saltó como titular a la cancha contra Rosario FC de Perú por la ida de la primera ronda de la Copa Sudamericana. En esa temporada disputó 32 partidos, en los que marcó un gol.

Tras ese muy buen año en el Albiceleste, dio un paso importante en su carrera al recalar en Peñarol. Sin embargo, solamente cinco partidos en todo el año, lo que lo llevó a marcharse a comienzos de 2020 a Wanderers, donde volvió a brillar: 16 partidos y dos goles hasta la interrupción por la pandemia.

Eso lo llevó a dar el salto al fútbol del exterior, más concretamente al Atlético San Luis de México, en el que sólo jugó cuatro partidos y pegó la vuelta al Bohemio, en el que disputó 14 encuentros en el segundo semestre del año. Para inicios de 2022 recaló en Nacional, pero la mala suerte apareció.

Y es que luego de jugar su primer partido con la camiseta tricolor en febrero, sufrió una fractura de tibia por estrés que lo llevó a reaparecer recién el setiembre. Igualmente, su participación a comienzos de temporada valió para ser parte del Campeonato Uruguayo ganado. Compartió título con Luis Suárez.

Se terminó el año y decidió buscar un nuevo camino, en el que se apareció Liverpool. 2023 fue, tal vez, su mejor año, jugó 38 partidos, convirtió tres goles y fue campeón del Torneo Intermedio, Clausura y del Campeonato Uruguayo, el primero de la historia del club.

En ese momento volvió a aparecer Nacional, que le dio una segunda oportunidad. “Fue algo hermoso. Si bien no tuve mucha participación, siempre me hicieron sentir parte; teníamos una familia. Me daban la tranquilidad que lo que me había pasado era cosa del destino, que no era porque yo lo había elegido”, dijo en su vuelta a Nacional TV.

Fue un pedido expreso de Álvaro Recoba y ha base de grandes rendimientos se ganó su lugar en el equipo pese a los refuerzos que fueron llegando. 23 fueron los partidos que disputó en este 2024 y convirtió un gol, con fecha del 4 de mayo contra Racing por el Torneo Apertura.

