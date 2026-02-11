Fútbol uruguayo

Juan Cruz de los Santos se lesionó y es duda en Nacional pensando en el clásico

“El jugador Juan Cruz de los Santos en el último partido sufrió desgarro de recto femoral de cuádriceps izquierdo. Ya comenzó el proceso de rehabilitación”, informó Nacional a través de sus cuentas oficiales.

La lesión se produjo el pasado domingo en Florida, donde los tricolores vencieron a Boston River 2-1. El extremo zurdo jugó el primer tiempo y fue sustituido en el descanso porque “sufrió una molestia”, según explicó luego su entrenador, Jadson Viera.

Dos días después se confirmó la rotura fibrilar en la zona del posterior, por lo que el atacante de 22 años será baja en los partidos que Nacional disputará el próximo sábado ante Racing como local y contra Progreso el sábado 21 en Durazno.

La gran interrogante que surge en filas tricolores es cuánto tiempo le llevará a De los Santos volver a estar a la orden. La fecha del duelo con Peñarol, previsto para el domingo 1º de marzo, aparece como un objetivo alcanzable en el horizonte.

Se trata del segundo desgarro del oriundo de River Plate desde que está en Nacional. En octubre del año pasado estuvo casi todo el mes ausente por un desgarro en un isquiotibial.

