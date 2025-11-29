Juan Álvez, “un emblema del fútbol uruguayo”, anunció su retiro a los 42 años

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Este viernes por la noche, Juan Álvez, lateral derecho que estaba jugando en Fénix y que tuvo un breve paso por Peñarol, anunció su retiro del fútbol profesional a los 42 años.
“Luego de tantos años defendiendo nuestra camiseta con enorme compromiso y profesionalismo, se convirtió en un emblema de Fénix y del fútbol uruguayo, quedando para siempre en la historia del club”, anunció Fénix, club en el que estaba desde 2013.
“No es fácil encontrar las palabras justas para despedir a alguien como vos, Juan. Tuviste siempre la misma forma de representar a Fénix: con compromiso absoluto, profesionalismo intachable y un amor enorme por esta camiseta”, agregaron.
Y añade: “Cada vez que entraste a la cancha, defendiste al Ave como sigue la primera y última vez. Orgullo de haber tenido a un jugador que se transformó en emblema, referente y capitán dentro y fuera de la cancha. Orgullo de que tantas generaciones de gurises hayan crecido viéndote como ejemplo de esfuerzo, respeto y entrega”.
Álvez comenzó su carrera profesional en Wanderers en el año 2002 y fue en 2008 cuando se marchó, con destino a Liverpool. Tras buenos rendimientos, en 2012 llegó a Peñarol, en el que ganó sus únicos títulos: Torneo Apertura 2012 y Campeonato Uruguayo 2012/13.
Tras un año en el Carbonero, recaló en Fénix, el que terminó siendo el club de su vida. Disputó 393 partidos entre Primera y Segunda División, categoría en la que jugó su último año. En 2025 registró una asistencia en 21 encuentros.
