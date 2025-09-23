Josema Giménez volvió a entrenar con normalidad en el Atleti, luego de tres meses de baja

Álex Baena y José María
Giménez, del Atlético de Madrid, se entrenaron este martes por segundo día
seguido con el grupo, con la duda de si el exjugador de Villarreal entrará ya en
la convocatoria para el partido del miércoles ante Rayo Vallecano, al que se
enfrenta con las bajas del central uruguayo, Thiago Almada, Johnny
Cardoso y Alexander Sorloth.
Baena ya está listo de la operación de apendicitis a la que fue sometido el pasado 2 de setiembre. Sólo ha podido jugar uno de los seis encuentros oficiales de esta campaña, en la primera jornada frente al Espanyol, a causa de una lesión muscular y la citada intervención posterior, pero ya ultima su puesta a punto para volver a jugar.
También trabajó con el grupo Giménez, aunque en su caso no volverá aún a la competición, una vez que no juega desde el pasado 20 de junio, cuando sufrió una lesión muscular en la pierna derecha durante la segunda jornada del Mundial de Clubes frente al Seattle Sounders. Tampoco jugaría el sábado, al menos desde el inicio, ante Real Madrid.
Johnny Cardoso y Thiago Almada tampoco jugarán mañana. El volante estadounidense sufrió un esguince de tobillo a principios de la pasada semana, mientras que el atacante argentino continúa con su recuperación de la lesión muscular padecida hace dos semanas con su selección.
Alexander Sorloth no estará a la orden por su expulsión con tarjeta roja en el último duelo contra el Mallorca, a la espera de la sanción que le imponga el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
EFE / FútbolUy
