José María Giménez luego de la derrota frente al Barcelona: “Creo que me he roto”

Atlético de Madrid perdió 3-1 en su visita al Barcelona este martes, en el marco de la 15ª fecha de La Liga de España, y quedó cuarto con 31 puntos, a seis del equipo culé, a dos de Real Madrid y a uno del Villarreal.

Más allá del resultado desfavorable, hubo más aspectos negativos para el conjunto colchonero, que evalúa a tres de sus futbolistas para determinar lesiones. El más notorio es Jhonny Cardoso, quien salió a los 14’ por un esguince de rodilla.

Además, Álex Baena, autor del gol que adelantó al equipo rojiblanco a los 19’, tuvo que salir a los 62’ con molestias. Y para colmo del Atleti, José María Giménez se vio forzado a completar los 90 minutos, ya que el equipo agotó los cambios a los 75’, y terminó sentido.

“Creo que me he roto”, le dijo el zaguero uruguayo a un compañero al cabo del encuentro, mientras se retiraba a los vestuarios tocándose el posterior de la pierna derecha.

