José Alberti a Wanderers a préstamo: “Me hubiese gustado tener más chances en Nacional”

José Alberti estuvo el último semestre en Nacional y firmó contrato hasta diciembre de 2024, pero se irá a préstamo a Wanderers por esta temporada y cuando finalice ese período de cesión ya no tendrá vínculo con los tricolores.

“El jugador de fútbol siempre quiere jugar. Tuve una charla con el Chino [Álvaro Recoba] y tomé la decisión de salir a préstamo y tener más minutos”, contó el mediocampista de 26 años al programa Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

“El Chino me dijo que iba a pelear el puesto, pero por lo que vi somos muchos jugadores y faltan algunos juveniles que están en la selección”, dijo, y agregó que el hecho de haber jugado el amistoso ante Colo Colo, con juveniles y suplentes, le hizo ver esa situación más claramente.

“El jugador de fútbol no es boludo. Por lo que vi, estaba difícil. Hay muchos juveniles andando bien y a último momento llegaron más jugadores. Todo sumó para salir ahora. Mantengo la esperanza de volver a mi nivel y ser regular, como soy”, comentó.

“Tenía más chances de jugar en Wanderers. Cuando me llamó Alejandro [Cappuccio] y me dio para adelante, con confianza, tomé la decisión de irme a préstamo. Me contó su idea de juego en Wanderers y puede que calce en el equipo”, destacó.

Sobre su pasaje por los tricolores, recordó que llegó y le faltó suerte. “Cuando llegué a Nacional, en una práctica me hice un esguince interno en la rodilla derecha, mi pierna hábil. En busca de minutos me hubiese gustado tener un poco más de chances”, indicó. “Me llevó un mes la recuperación y era difícil volver a mi nivel. Después no tuve chances suficientes para buscarlo”, concluyó.

