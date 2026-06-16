Jorge Seré aseguró que Muslera se equivocó en el gol árabe: ¿qué dijeron Abreu y Acevedo?

Mundial 2026

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Los exjugadores con pasaje en la selección uruguaya, el arquero y ahora comentarista Jorge Seré, y los ahora entrenadores Eduardo Acevedo y Washington Sebastián Abreu se refirieron a si hubo responsabilidad de Fernando Muslera en el gol de Arabia en el 1-1 del debut mundialista en Miami.

Seré, campeón de Libertadores e Intercontinental con Nacional, fue claro y contundente al analizar la acción en FIX: “Para mi gusto, Muslera se equivoca en el gol. La pelota le pica antes y tiene que embolsarla y no dar ese rebote para adelante. Yo me criticaría así”.

"MUSLERA SE EQUIVOCA..."@JorgeFSere en FIX COPA ?? sobre el desempeño del arquero uruguayo en el gol de Arabia



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Y explicó sobre la jugada: “Hay tres errores. Primero, cabecea solo el futbolista de Arabia por Bentancur, que pierde la marca, y luego nadie va al rebote del arquero, solo el jugador que hizo el gol. El tercero fue justamente eso, el rebote. Fernando, estoy seguro de que después del partido debe haber dicho: ‘Debí poner la mano así o asá'”.

Eduardo Acevedo, por su parte, fue mucho más conciso en el análisis: “Es una pelota de reacción, igual a la de minutos antes que la saco con una gran atajada. En esta acción sucedió así”.

El Loco Abreu, en tanto, analizando el partido para la cadena mexicana ESPN, expresó: “Se están dando muchos rebotes de esa manera en el Mundial, ahí ya habría que empezar a preguntar más detalladamente a los muchachos si el balón es más liviano, porque también se ve en los cambios de frente que corre muy rápido”.

“Obviamente no estoy refiriendo a Fernando en este caso particular, pero se han visto muchos rebotes de este tipo y creo que tiene mucho que ver con la velocidad que el balón tiene, es más liviano”, dijo y habló del gol en particular: “En este caso, Nando había hecho una atajada espectacular antes del mismo jugador que hizo el gol, sacando una mano izquierda fantástica. Después, bueno, tuvo ese rebote que le dio la posibilidad a Arabia de abrir el marcador”.

El gol a los 40' llegó tras un córner que cabeceó Al Khaibari sobre Bentancur, volvió a tapar Muslera al límite, pero dando rebote, y ahora sí, Abdulelah Al Amri no falló.

ARABIA SAUDITA SE PUSO ARRIBA ANTE URUGUAY: Abdulelah Al-Amri puso el 1-0 en el Hard Rock Stadium de Miami.



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