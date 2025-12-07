Jorge Mas, propietario del Inter Miami, habló del futuro de Luis Suárez en el club

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Inter Miami venció a Whitecaps Vancouver 3-1 este domingo en la final de la MLS y se coronó campeón. Luis Suárez, cuyo contrato expirará a fin de año, no entró y las especulaciones sobre su futuro crecen, al tiempo que los hinchas de Nacional se ilusionan con su vuelta.

Consultado por el futuro del salteño de 38 años, Jorge Mas, propietario del Inter Miami, dijo antes del partido que el uruguayo “es una leyenda del fútbol y uno de los mejores nueves, no solo de esta generación, sino de todos los tiempos”, y que “va a tener que tomar una decisión”.

“En términos del club, quiero mencionar algo porque he leído muchísimo: si fuésemos al principio del año y nos pusieran un papel por un 9 que juega más de 4.000 minutos y aporta de 16 a 18 goles y de 16 a 18 asistencias, todos firmaríamos para tener un centrodelantero de esos”, destacó.

“Luis merece tomar él la decisión de poderse ir por la puerta ancha y gorda, y celebrado como debe ser. Si decide seguir un año, por el club estaría bien. Me encantaría ver a Luis seguir. Obviamente después las conversaciones serían sobre cómo vuelve, pero eso es algo que determinarían el técnico y Luis”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy