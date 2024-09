Jorge Fossati duramente criticado en Perú por convocar a la selección a jugador de 16 años

Eliminatorias

Jorge Fossati convocó para la selección peruana el pasado miércoles al extremo del Sporting Cristal Maxloren Castro, de 16 años, en reemplazo del delantero Franco Zanelatto, para participar en los partidos contra Colombia y Ecuador por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

El entrenador declaró a los periodistas que con el llamado a Castro no pretende transmitirle agobio: “Está demostrado que en su club está bien entrenado y se va metiendo en el grupo despacito y por las piedras”. Sin embargo, no estuvo exento de críticas, sobre todo desde una parte de la prensa.

El periodista Gonzalo Núñez cuestionó la decisión del director técnico en el programa de streaming Erick y Gonzalo: “No hay convicción por Maxloren Castro porque ha sido convocado ya que se lesionó Zanelatto, sino Fossati no lo hubiese convocado. Lo tenía ahí e iba a seguir ahí si es que no se lesionaba Zanelatto porque si estaba convencido del chico, lo llamas. ¿Tú crees que lo va a poner?, no lo va a poner, está vendiendo humo. Fossati no se atreve a nada”.

