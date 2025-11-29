Contenido creado por Gonzalo De León
Fútbol uruguayo
La tercera fue la vencida

Jorge “Chifle” Barrios, ídolo de Wanderers, fue electo presidente tras aplastante votación

Fueron 374 los socios que votaron por Barrios (187 a la lista 1508 y 187 a la 1108). Gabriel Dommarco, el otro candidato, obtuvo 84 votos.

29.11.2025 09:00

Lectura: 2'

2025-11-29T09:00:00-03:00
Compartir en

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Este viernes se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Wanderers para el periodo 2025-2027 y el vencedor fue un hombre de la casa: Jorge Barrios.

El Chifle, como es conocido, tomará las riendas de su querido club, en el que es ídolo, en un momento muy complicado en lo deportivo y en lo institucional.

Fueron 374 los socios que votaron por Barrios (187 por la lista 1508 y 187 por la 1108), mientras que Gabriel Dommarco, el otro candidato, obtuvo 84 votos.

La 1508 se quedó con cinco lugares en directiva tras ganarle un sorteo a la 1108, que tendrá cuatro. La 1902 se quedó con dos lugares.

Jorge “Chifle” Barrios. Foto: Wanderers

Jorge “Chifle” Barrios. Foto: Wanderers

Barrios, que finalmente gana en la tercera elección en la que se presenta, fue jugador del Bohemio entre 1977 y 1985, y luego de 1992 hasta su retiro en 2000. Además, fue entrenador en 2004, dirigente y gerente deportivo.

Andrés Alonso será su vicepresidente y el resto de la directiva quedó conformada por: Lucía Alves, Diego Méndez, Fabián Vázquez, Martina Fernández, Gonzalo Vertiz, Gabriel Grasiuso, Alejandro Chans, Gabriel Dommarco y Gabriel Tapia.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy