Jorge “Chifle” Barrios, ídolo de Wanderers, fue electo presidente tras aplastante votación

Este viernes se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Wanderers para el periodo 2025-2027 y el vencedor fue un hombre de la casa: Jorge Barrios.

El Chifle, como es conocido, tomará las riendas de su querido club, en el que es ídolo, en un momento muy complicado en lo deportivo y en lo institucional.

Fueron 374 los socios que votaron por Barrios (187 por la lista 1508 y 187 por la 1108), mientras que Gabriel Dommarco, el otro candidato, obtuvo 84 votos.

La 1508 se quedó con cinco lugares en directiva tras ganarle un sorteo a la 1108, que tendrá cuatro. La 1902 se quedó con dos lugares.

Barrios, que finalmente gana en la tercera elección en la que se presenta, fue jugador del Bohemio entre 1977 y 1985, y luego de 1992 hasta su retiro en 2000. Además, fue entrenador en 2004, dirigente y gerente deportivo.

Andrés Alonso será su vicepresidente y el resto de la directiva quedó conformada por: Lucía Alves, Diego Méndez, Fabián Vázquez, Martina Fernández, Gonzalo Vertiz, Gabriel Grasiuso, Alejandro Chans, Gabriel Dommarco y Gabriel Tapia.

