Jeremía Recoba se va a Las Palmas con una cuenta pendiente y el deseo de retornar

Jeremía Recoba habló con los medios antes de partir rumbo a España para jugar en Las Palmas, algo que lo tiene “muy feliz” y le genera “orgullo”. “Muchas emociones se me pasaron por estos días, muchas despedidas y algún llanto que otro. Lo hago porque puede ser lo mejor para mí y para mi carrera. Me voy para seguir creciendo”, explicó.

“Me voy como esperaba. El jugador se quiere ir campeón, pero se dio así. Estoy agradecido por estos años en el club. Desde el primero al último, de directivos a compañeros, les agradezco porque me ayudaron a crecer día a día”, dijo, y dejó la puerta abierta para volver a hacer algo que le quedó pendiente.

“Volver es algo que me queda y ser campeón. Lo tengo pendiente y ojalá así se dé. No tengo dudas que mis compañeros lo van a lograr a fin de año y me voy a poner muy contento por todos ellos. Eso es en lo que estoy en el debe”, señaló Recoba, quien notó a su padre “muy feliz, por ahí hasta más” que él mismo.

Consultado por su mejor momento en Nacional, opinó que se dio “a fin de 2024 y principio de 2025”. “No es que haya bajado el rendimiento ahora, antes de irme, pero a veces me tocaba jugar y a veces menos. Tuve un poco de dolor en una rodilla, que me sacó de algunos partidos. No me fui con el rendimiento más alto, pero no lo hice mal”, expresó.

Estuvo “viendo algún partido amistoso” de su nuevo equipo, “un cuadro al que le gusta tener la pelota y hacer la diferencia ahí”. “Es una buena oportunidad para volver a subir a la A. Bajaron la temporada pasada y es un lindo cuadro para crecer en lo futbolístico”, manifestó.

Consideró que su decisión es “a futuro, para seguir mejorando futbolísticamente”. “Mi familia me apoyó y me dio para adelante. Le dije que sí, sin dudarlo”, indicó Recoba, quien va “muy abierto” a la hora de ocupar lugares dentro de la cancha.

“Si me necesitan por adentro o por afuera, voy a estar. Me siento mucho más cómodo por adentro, pero este año me ayudó a conocer puestos que no tenía tan aceitados, como extremo o atrás de la referencia de ataque. Voy con la mente abierta y espero jugar en la posición que mejor se me dé allá y ayudar al club”, concluyó.

