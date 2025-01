Fútbol uruguayo

Javier Méndez y su agresión en el clásico: “Polenta me dijo que hubiera hecho lo mismo”

Uno de los referentes de Peñarol, Javier Méndez, se refirió al encontronzo que tuvo con el juvenil Austín dos Santos, jugador de 16 años, en el clásico del pasado lunes y contó que le dijo Diego Polenta sobre lo sucedido.

El mediocampista salteño que fue parte de la selección uruguaya que disputó el Sudamericano sub-15 en 2023 celebró el tercer gol, anotado por Lucas Villalba, de frente a la tribuna Ámsterdam y con gestos provocadores, lo que generó una agresión de Méndez.

Un día después, el joven futbolista tricolor, publicó en su cuenta de Instagram una carta mediante la cual se disculpó con el “público en general, C.A.Peñarol y su parcialidad”.

“No vi nada, no miro redes sociales y trabajo con una agencia que maneja mis cuentas”, dijo el zaguero mirasol al respecto y comentó: “Si él no hubiera hecho lo que hizo, no pasaba nada. Yo fui a buscar la pelota dentro del arco y cuando veo lo que estaba pasando, obviamente reaccioné”.

Y contó la charla que tuvo con Polenta, referente y capitán de los albos sobre lo acaecido: “En la noche me llamo Diego, con quien tengo una excelente relación, charlé y las palabras que me dijo fueron: ‘Yo en esa situación hacía lo mismo’”.

“Son cosas de fútbol que pasan dentro de la cancha, que según del lado que se vea, estarán de acuerdo o no. No le doy trascendencia y quedará dentro de la cancha”, cerró.

Sobre la derrota clásica y pensando en la final de la Supercopa Uruguaya del domingo, contó: “Estamos en deuda pero esto es futbol y trataremos de revertirlo dentro de la cancha. Tenemos una revancha y ojalá la suerte esté de nuestro lado para quedarnos con la victoria”.

