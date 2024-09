Javier Méndez y el “teatro” de Alejandro González: “Tiró la piedra y escondió la mano”

Fútbol uruguayo

Javier Méndez fue uno de los futbolistas expulsados durante el partido entre Miramar Misiones y Peñarol tras el tumulto entre jugadores luego de que Washington Aguerre dominara la pelota y saliera riendo de forma socarrona, incidencia tras la que los jugadores cebritas manifestaron su enojo.

El zaguero aurinegro se refirió este lunes al hecho ocurrido el sábado en el Estadio Centenario por la segunda fecha del Torneo Clausura: “Esto es fútbol. Estuvo perfecto lo que hizo el arquero de Miramar [Luca Giossa]. Iban ganando y él estaba haciendo su tiempo, pero nadie le recriminó nada. Obviamente, las imágenes no mostraron cuando pisó la pelota con Maxi Silvera, que se dio media vuelta, se fue y en ningún momento le dijo nada”.

Méndez, que reconoció tener una “excelente relación” con el golero del Cebrita, con el que compartió plantel en Danubio, fue entrevistado por La oral deportiva de radio Universal 970 AM: “Como lo conozco, me acerco y le digo: ‘Colo, apurate porque después te va a faltar’. Tengo confianza con él. En ningún momento le faltamos el respeto. Nosotros estábamos apurando al árbitro [Javier Burgos], al que le dije: ‘Javier, esto lo cortás vos con una amonestación’”.

“En un momento, se fue una pelota y él [Luca Giossa] volvió dominándola. Ahí, Leo Fernández le va a decir algo, y él le contesta. Cuando va a arrancar el segundo tiempo, se acerca a pedirle disculpas a Leo, que le contestó: ‘Tranquilo, tranquilo. Esto es fútbol. Falta mucho todavía’”, agregó.

“Después, se da vuelta el partido, Washington domina la pelota y un jugador de Miramar va corriendo y lo insulta, pero él se fue corriendo y se rio. Cada uno defiende lo suyo: está bien lo que hizo Aguerre y también lo que hizo el arquero de Miramar, pero, si vos no querés que te hagan algo, no lo hagas; si pasa, no te enojes, porque vos lo acabás de hacer. Luego, me acerco a hablar con el Colo y, riéndonos los dos, le dije: ‘Mirá todo lo que generaste’”, expresó.

El “teatro” de Alejandro González, quien tuvo “la culpa”

“Lo que se generó después fue culpa de Alejandro González, que tiró la piedra y después escondió la mano. Tengo excelente relación con Maicol Cabrera y Guzmán Pereira; en todo momento les dije: ‘La culpa es de él’. Generó todo, se escondió después, y ni siquiera lo amonestaron”, afirmó.

“Cuando veo que Alejandro González viene corriendo derecho a Aguerre, me meto adelante a cortarle la carrera y le dije: ‘No vengas a decirle nada. Si tenés algo que decir, andá a decírselo a tu arquero, que estuvo haciendo tiempo todo el primer tiempo y ninguno de nosotros le dijo nada’. Primero, mirá tu casa, y después la de los demás”.

“Cuando termina el partido, él [Alejandro González] les pidió disculpas a varios jugadores de Peñarol. Él fue el que cometió el error de cruzar toda la cancha a recriminar, con todo el recorrido que tiene, con tanta experiencia y con lo profesional que es, cuando su arquero había hecho todo el tiempo lo mismo”, dijo.

Méndez reconoció que tuvo una “excelente charla de mucho respeto” con el árbitro Burgos, quien consideró el hecho de Aguerre como algo “antideportivo” y, según las declaraciones del zaguero, le contó a este por qué lo expulsó: ‘Tuve que expulsar a los dos que eran los que más arriba tenían las pulsaciones”.

“Con Washi tengo una excelente relación y lo considero un hermano. En el entrenamiento de hoy, se acercó y me dijo: ‘Te pido disculpas’. Le contesté: ‘Tranquilo; no me tenés que pedir disculpas por nada’. Si Alejandro González no cruzaba toda la cancha corriendo, no pasaba nada. Fue él el que vino a hacer todo el teatro”.

