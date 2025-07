Javier Gomensoro, dirigente de Nacional, criticó la seguridad del último clásico

Fútbol uruguayo

Javier Gomensoro, dirigente de Nacional, fue muy crítico con el operativo de seguridad del pasado domingo en la final clásica del Torneo Intermedio. “El Ministerio del Interior habla de un operativo exitoso, cuando una persona perdió un órgano y pudo haber perdido la vida. Es evidente que el operativo no es exitoso”, dijo al programa Minuto 1 de Carve Deportiva.

“Es insólito que se pierda personal, tiempo y logística revisando familias de manera muy exhaustiva, y los que hay que revisar y están más o menos identificados entran cosas. No es que entró una bengala: entró pirotecnia para hacer un festival. El capítulo de las bengalas náuticas ya había tenido algún episodio y volvió a pasar”, lamentó.

El directivo tricolor cuestionó que hubiera “más de 800 policías en un operativo desplegado desde el día anterior a un costo elevadísimo” y la existencia de un “enorme pulmón de la Olímpica, perdiendo un montón de entradas, en un lugar por el que no pasa la seguridad”. “Había un cordón de gente proyectado hasta la platea Olímpica, donde no había gente. El operativo fracasó rotundamente. De casualidad no hubo muertos”, expresó.

“Hay que tomar el coraje necesario y abordar el tema, no solo para evitar una sanción. Soy hombre de club y voy a trabajar para mitigar una sanción deportiva a Nacional, porque es para lo que nos eligieron los socios. Pero nuestro objetivo principal hoy debe ser que estas cosas no pasen, y si pasan sean algo totalmente marginal, un accidente”, indicó.

“Si este operativo lo calificamos de exitoso, va a volver a pasar lo mismo”, señaló, y reclamó una “mesa pluriparticipativa” entre los actores del fútbol y la seguridad para “identificar y saber que hay un problema, y no querer lavarse las manos”.

En ese sentido, recordó otros clásicos en los que hubo operativos que fallaron, como el último que se jugó con las dos hinchadas en el Gran Parque Central, donde “la hinchada de Peñarol entró de todo”, o el del Clausura 2024, también en el estadio tricolor, cuando “casi se suspende por la pirotecnia y hubo más de 600 policías, solo con hinchada local”.

