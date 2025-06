Javier Feres, el cuestionado árbitro sancionado tras Peñarol-River rompió el silencio

Fútbol uruguayo

El árbitro Javier Feres, cuestionado por Peñarol y de polémica actuación en el duelo de los carboneros ante River en el Saroldi, que le costó dos partidos de sanción, aseguró con claridad: “Yo soy hincha mío”.

Feres, entrevistado en el programa radial 100% deportes (Sport 890 AM) analizó su actuación y reconoció: “Creo que no fue un buen partido; hubo situaciones en las cuales fallé, analicé mal y otras en las que acerté. Pero las que pesan más en la evaluación de un árbitro son las que pueden llegar a incidir en el resultado de un partido, no fue el caso, pero sí cometí un error en no sancionar un penal a favor de Peñarol”.

Y expresó al recordar la jugada en la que hubo una mano en el área que revisó en el VAR: “En la situación que fui a revisar al monitor, tomé una decisión apresurada; no la interpreté bien y ese es el gran error que me cuestiono desde el partido hasta ahora. Luego de varias horas de análisis, llegué a la conclusión de que tomé una decisión apresurada, no me tomé el tiempo que me debía tomar, y que me equivoqué en la interpretación”.

“De estas cosas se aprende, porque te quedan grabadas a fuego y la próxima vez que vaya al VAR me voy a tomar más tiempo, pedir otro ángulo, y otra velocidad, para tomar la decisión correcta”, reconoció.

Más tarde fue consultado sobre los dichos de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, que dio a entender que tanto él como Hernán Heras eran hinchas de Nacional, de lo cual no dudó en dar su opinión.

“Creo que no está bueno ponerse a responder cosas que digan los dirigentes de un equipo, porque después se pueden malinterpretar”, inició su explicación, para ampliar: “Cualquier árbitro es hincha de uno mismo porque ante cualquier error el perjudicado es él”.

“A la vista está: yo cometí un error, estuve dos fechas sin dirigir, perdí desde lo económico y en lo anímico, porque estuve bajoneado. Yo soy hincha de Javier Feres, pero no quiero entrar en lo que dijo algún dirigente, porque no corresponde”, señaló.

Además, terminó reflexionando: “Las críticas forman parte del trabajo; sabemos cómo funciona, pero se olvidan de cómo se pueden tomar desde el punto de vista humano. Yo tengo una familia que me apoya y un trabajo estable con compañeros que me apoyan, y pude sobrellevar de buena manera esto; pero me pongo a pensar en compañeros y en otras personas que no están tan acompañadas ni tan contenidas y es un tema esto de la forma en cómo se trata tanto en el periodismo como en las redes sociales”.

“Me parece interesante tirar el tema arriba de la mesa, sobre todo con las cosas que han pasado a nivel mental con varios deportistas”, cerró.

