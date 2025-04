Fútbol uruguayo

Jadson Viera explicó las razones por las que se quedó en Boston River y no fue a Nacional

Jadson Viera fue un gran protagonista de los espacios deportivos a nivel de medios la semana pasada. Su nombre sonó fuertemente para sustituir a Martín Lasarte en la dirección técnica de Nacional, pero optó por quedarse en Boston River. En diálogo con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, explicó su postura y aclaró que en diciembre no llegó a rechazar nada.

“En diciembre tenía hablado con la gente de Boston River [sobre la renovación de su vínculo] y ese mismo día le comenté de esa posibilidad. Recibí un mensaje de Pablo Álvarez [gerente deportivo de Boston River] a las 00:30 diciendo ‘muchas gracias por todo, cada uno sigue por su camino’”, contó.

“Y ahí tuve una comunicación con Flavio [Perchman, vicepresidente de Nacional] y le dije: ‘Entiendo lo que vos necesitás y que recién estás arrancando, pero me estoy quedando sin nada’. Le pregunté cómo la veía y qué le parecía, y me dijo que iban a arreglar a Martín Lasarte. Esperé a ese momento y a la una le escribí a Pablo para seguir en Boston”, narró.

La semana pasada descartó la posibilidad de Nacional a pesar de que mucha gente le dice “que el tren pasa una vez sola, no dos”. “Y, bueno, si no pasa más seguiré por mi camino y le desearé siempre lo mejor a Nacional”, comentó, y descartó haber declinado la posibilidad por el presente deportivo de los tricolores, que “no tuvo nada que ver”.

“Había hablado con la gente de Boston. Lo que buscaba era un consenso. También le había comentado a Flavio que, si me necesitaba urgentemente, contara conmigo. Entre una cosa y otra, por la amistad, y uno pensando el momento y agarrando experiencia, dejé clara mi postura”, recordó.

“Me pasó también que en Boston tengo jugadores a los que les pedí un esfuerzo para acompañarme por lo menos estos seis meses, que iban a ser difíciles. Quería cumplir con lo mío, y si surgía una posibilidad que se diera con el consenso de todos, pero no llegamos a un consenso con Boston River”, indicó.

“La situación tomó un estado de mucha prensa y el club me necesitaba. Yo tenía una palabra acá y el club no iba a tener tiempo de traer otro entrenador. Se creyó que no era el momento para llegar”, dijo, y valoró también el “respaldo de los jugadores” que integran el plantel rojiverde.

