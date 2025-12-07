Fútbol Internacional

Italia: Napoli venció a Juventus 2-1 como local y quedó solo en la cima de la Serie A

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Napoli le ganó a Juventus 2-1 como local por la 14ª fecha de la Serie A de Italia y quedó primero con 31 puntos, uno más que Inter y tres más que Milan, que el lunes visitará al Torino a las 16:45 horas de Uruguay, cuando se cierre la etapa.

El danés Rasmus Hojlund abrió el tanteador a los 7’, cuando aprovechó un buscapié del brasileño David Neres desde la derecha. Con ese tanto se fue en ventaja el cuadro celeste, que contó con el uruguayo Mathias Olivera los primeros 70 minutos.

El turco Kenan Yildiz empató a los 59’ tras pase del estadounidense Weston McKennie para Juventus, que con la derrota cayó a la séptima plaza con 23 unidades. Otra vez Hojlund, esta vez de cabeza, selló el décimo triunfo del Napoli a los 78’.

Más temprano, el uruguayo Juan Rodríguez hizo su debut liguero en Cagliari, que le ganó a Roma 1-0 de local, se alejó cuatro puntos de la zona de descenso (está 14º con 14) y dejó a su rival cuarto con 27.

En otros partidos, Cremonese le ganó 2-0 de local a Lecce e igualó la línea del Sassuolo en el octavo lugar con 20 unidades. Una por debajo aparece Lazio, que sin Matías Vecino a la orden empató 1-1 de local con Bologna, quinto con 25.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy