Italia: Milan remontó un 0-2 ante Torino, en el que atajó Franco Israel, y lidera

Milan derrotó 3-2 ante Torino de atrás como visitante en Turín, donde se cerró la decimocuarta fecha de la Serie A de Italia con los rojinegros como líderes junto a Napoli (que venció 2-1 a Juventus el domingo) producto de 31 puntos.

Los locales, que tuvieron al uruguayo Franco Israel como arquero titular, se adelantaron con un gol de penal de Nikola Vlašic a los 10’ y un potente derechazo del colombiano Duván Zapata a los 17’.

La remontada de la visita comenzó a los 24 minutos, cuando el francés Adrien Rabiot sacó un potente disparo de media distancia que tomó efecto y no pudo ser atajado por Israel.

A los 66’ se produjo el ingreso de Christian Pulisic, quien cambió el partido. Un minuto después de entrar, el estadounidense empató el resultado con una sutil definición tras quedar de cara al arco luego de la defensa fallara. Más tarde, venció al arquero uruguayo con un tiro cruzado y puso el 3-2.

