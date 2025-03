Investigan a jugadores de Real Madrid por gestos a hinchas de Atlético Madrid en Champions

La UEFA abrió una investigación por posible violación del Reglamento Disciplinario a los jugadores del Real Madrid Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Dani Ceballos y Vinícius en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante Atlético Madrid.

Según informó el organismo continental, se designó un inspector de ética y disciplina “para investigar las acusaciones de conducta indecente” por parte de estos cuatro jugadores en el encuentro disputado en el Metropolitano el 12 de marzo.

El caso se centra en la celebración de los jugadores del Merengue frente a una de las tribunas tras eliminar Colchonero después de imponerse en la tanda de penales, en la que tuvieron gestos que podrían haber ido dirigidos a hinchas locales, algunos de los cuales también lanzaron objetos y botellas a los futbolistas.

El instructor es el encargado ahora de abrir un periodo de información de lo acaecido en el que Real Madrid deberá presentar alegaciones para evitar hipotéticas sanciones.

Jude trying to header a bottle thrown by Atletico fans and Rudiger ready to fight them all, I swear my teams full of psychopaths ???????? pic.twitter.com/MXm2EoXQQ1