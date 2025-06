Intermedio: Peñarol está empatando sin goles ante Cerro en el Campeón del Siglo

Fútbol uruguayo

La visita se plantaba con un 4-1-4-1 y buscaba taparle todos los espacios posibles de llegada al equipo local, que por momentos pretendía atacar por derecha con Javier Cabrera y por otros centralizar a través de Leo Fernández.

Peñarol tenía la iniciativa y buscaba ser protagonista, pero no lastimaba en los metros finales ya que no mostraba su mejor versión. Al Mirasol le alcanzaba para superar a un discreto rival, pero no para lucirse futbolísticamente.

Un remate en el palo de Maxi Silvera y una situación malograda por Javier Méndez debajo del arco fueron las chances más claras del Aurinegro, que no generó mucho más a lo largo del primer tiempo y tampoco pudo someter a Cerro.

