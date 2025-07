Intermedio: Los equipos que se perfilan en Peñarol y Nacional para la final clásica

Fútbol uruguayo

Peñarol y Nacional preparan sus mejores armas para afrontar el duelo clásico del próximo domingo desde las 15 horas en el Estadio Centenario que tendrá em juego el título del Intermedio.

Dudas que se despejan, onces iniciales que se perfilan y las expectativas de los hinchas que el jueves agotaron todas las entradas para un cotejo que tendrá unos 42 mil simpatizantes en las tribunas.

Por el lado carbonero fue el propio entrenador Diego Aguirre que en conferencia de presa despejo una de las dudas que había y es que Martín Campaña será el golero titular: “No viajó a ningún lado, no fue a ver a nadie, no está quebrado, no se rompió la rodilla, esta bien y juega”.

La otra gran incógnita a despejar pasa por el extremo izquierdo donde se abren dos opciones distintas con Diego García, de irregular torneo, y el juvenil Leandro Umpierrez.

Este último, que mostró su mejor faceta por derecha, se habría ganado la confianza del entrenador para ir de arranque por la zurda, ganando además una pieza de mayor despliegue para cubrir defensivamente la banda.

De esta forma el once que se proyecta sería con: Martín Campaña; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Eric Remedi; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; Maximiliano Silvera.

En los tricolores

Pablo Peirano llega muy dulce a este partido, con un equipo albo que suma trece partidos seguidos con triunfo a nivel local, nueve clásicos sin derrota ante su tradicional rival y líder de la Anual nueve por encima de los carboneros.

Tras recuperar a Luis Mejía que retornó tras estar afectado a la selección de Panamá, la única duda a despejar pasaría por el extremo donde Exequiel Mereles y Jeremía Recoba pelean por un lugar.

“Tenemos una buena competencia por las bandas y es posible que haya alguna variante”, anticipó el DT en la conferencia de prensa del jueves.

Los buenos antecedentes clásicos del hijo del Chino y su mayor experiencia en esta clase de duelos parecen perfilarlo para ocupar ese lugar de la cancha.

De esta forma el once probable iría con: Luis Mejía, Lucas Morales, Sebastián Coates, Julián Millán, Gabriel Báez, Christian Oliva, Luciano Boggio, Rómulo Otero, Nicolás López, Jeremía Recoba y Gonzalo Petit.

Esteban Ostojich será el árbitro del partido, acompañado por Agustín Berisso y Marcos Rosamen como asistentes, mientras que Diego Riveiro será el cuarto árbitro.

En el VAR estará Antonio García, secundado por Daniel Rodríguez (AVAR) y Santiago Fernández (AVAR 2).

Está será la segunda final clásica de un torneo Intermedio que lleva siete ediciones de las cuales los tricolores ganaron cinco: 2017, 2018, 2020, 2022 y 2024. Las dos restantes las conquistó Liverpool (2019 y 2023), es decir que Peñarol, en caso de ganar el domingo, obtendrá su primer título en la competencia.

