Inter Miami: Luis Suárez vuelve tras suspensión por escupitajo y Mascherano lo celebra

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Luis Suárez volverá este miércoles a estar a la orden de Javier Mascherano cuando el Inter Miami enfrente al New York City por la MLS tras haber cumplido una suspensión de tres partidos por escupir a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup hace algunas semanas.

“Entrenó bien, normal”, dijo Mascherano sobre el salteño que en estos días estuvo en nuestro país observando al Deportivo LSM, equipo que tiene junto a Messi”, y agregó: “Es un jugador que durante toda su carrera estuvo acostumbrado a estar en cancha y no a estar fuera”.

“Debe estar con las ganas y ansiedad lógica de volver a jugar”, mencionó el Jefecito, para ir a más: “Tampoco hemos hecho nada específico con él, ha entrenado todo este tiempo a la par con el equipo. En los entrenamientos de los días que teníamos partidos y no iba a jugar, hizo algo más”.

“De alguna u otra manera él venía acumulando muchos partidos así que el descanso le vino bien”, terminó diciendo el DT argentino del equipo rosa.

Se reincorpora al equipo para un importante partido de conferencia, ya que Miami puede superar al New York en el tercer puesto de la Conferencia Este con una victoria.

Luis Suárez lleva anotados trece goles y diez asistencias en cuarenta partidos entre todas las competiciones. Solo estuvo ausente en seis partidos en todo el año.

#MLS | Javier Mascherano sobre el regreso de Luis Suárez:



"Entrenó bien, normal. Me imagino que debe estar con las ganas y la ansiedad de volver a jugar"



El uruguayo realizó trabajos específicos los días previo a los partidos.#InterMiamiCF pic.twitter.com/EQKAcwHVfw — Deporte Total USA (@deportetotalusa) September 23, 2025

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy