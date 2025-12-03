Fútbol uruguayo

Insólito: semifinal por ascenso de la D a la C se suspendió por similitud de camisetas

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La temporada 2025 de la Divisional D, la cuarta categoría de fútbol uruguayo, está llegando a su fin. Deportivo LSM, club de Luis Suárez y Lionel Messi, obtuvo el único ascenso directo y se llevó el título, pero aún resta definir el equipo que lo acompañará en la C el año que viene.

El segundo ascenso se define por sistema de playoffs, que enfrenta al segundo (Real Montevideo) contra el quinto (Paso de la Arena), y al tercero (Rincón FC) ante el cuarto (Los Gorriones).

Los Gorriones ya se metieron en la final luego de que golearan 3-0 en la ida y 2-0 en la vuelta. Ahora espera por su rival, que se tuvo que haber definido este martes, pero un insólito error lo hace aguardar unos días más.

Paso de la Arena derrotó 2-1 a Real Montevideo en el primer partido y debían enfrentarse ayer en el Parque Palermo, pero el partido se suspendió porque la indumentaria de ambos equipos era muy similar.

Sí, real. Real Montevideo iba a jugar de negro y Paso de la Arena de verde, pero el árbitro no lo permitió, y como el visitante (Paso de la Arena) no llevó otra camiseta, el encuentro fue suspendido.

Quedó reprogramado para este jueves a las 14:00 horas en el Complejo Rentistas, pero, según informó el programa Rumbo al ascenso de radio Carve Deportiva, Real Montevideo pedirá los puntos en la jornada de este miércoles, pero todo indica que no harán lugar al reclamo porque se suspendió antes y no hay ventaja deportiva.

Además. Hay molestia en el mencionado club porque el partido fue fijado en el escenario donde se jugó la ida.

Pese a esta situación, la primera final se mantiene fijada para el próximo sábado 6. La segunda será el domingo 14.

