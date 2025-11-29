Insólito: le dijeron que iba a ser suplente, se enojó y se negó a calentar… y no entró

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Este viernes, Metz y Rennes abrieron la 14ª fecha de la Ligue 1 francesa y hubo triunfo 1-0 del equipo visitante gracias a un solitario gol de Valetin Rongier a los 22 minutos.
Sin embargo, este partido tomó trascendencia, sobre todo en redes sociales, por una acción que protagonizó Koffi Kouao, lateral derecho marfileño que juega en el Metz.
Y es que en la previa del partido se lo vio sentado arriba de una pelota en la cancha y no haciendo los calentamientos precompetitivos junto al resto de sus compañeros. Esto llamó la atención y en la transmisión televisiva explicaron el motivo.
Resulta que el entrenador, Setéphane Le Mignan, le comunicó que iba a ser suplente por primera vez en la temporada. Eso no le gustó nada a Kouao, que llevaba disputados casi todos los partidos hasta el momento (13 encuentros) y aportó una asistencia.
Saltó a la cancha junto al resto de jugadores, pero optó por sentarse encima de una pelota, ante la insistencia de los colaboradores técnicos de que realizara los movimientos.
¿El resultado? No ingresó en el transcurso del partido.
Metz marcha penúltimo, en zona de descenso, con solamente 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y nueve derrotas.
Koffi Kouao se inició en el Mimosas de Costa de Marfil, antes de pasar, con edad de juvenil, al Vizela de Portugal. Jugó también en Moreirense y Famalicão, antes de pasar al Metz a mediados de 2022.
