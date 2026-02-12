Fútbol Internacional

Inglaterra: la roja al Cuti Romero desde la refcam y el diálogo con los capitanes

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Tres días después del 2-0 del Manchester United sobre Tottenham Hotspur por la Premier League inglesa, desde la liga divulgaron el video de la refcam (la cámara que lleva el árbitro en su pecho) sobre una jugada que resultó clave en el trámite.

A los 29’, después de recuperar la pelota, Cristian Romero la adelantó y, en la disputa, perdió con Casemiro, que se llevó el balón dividido y un planchazo duro. El árbitro, Michael Oliver, le mostró al zaguero argentino de los Spurs la tarjeta roja de forma directa.

De inmediato, hubo protestas de los jugadores del Tottenham por la decisión, pero el juez cortó los reclamos de raíz. Al Cuti, pese a que era el capitán, no le permitió ni siquiera hablar. Cuando le preguntaron si la decisión fue chequeada por el VAR, fue tajante: “Finish. Red card”.

Mientras los jugadores estaban preocupados por Casemiro, por el golpe que se llevó, Oliver llamó a Bruno Fernandes por el Manchester United y al neerlandés Micky van de Ven por los Spurs, a quienes les explicó la incidencia para que se terminaran los reclamos.

“Siempre voy a hablar. Ahora es difícil porque todos quieren venir a hablar. Perdió el balón, después fue a ganarlo de una manera normal, pero el contacto fue muy duro, con mucha fuerza”, explicó a los protagonistas, quienes aceptaron el argumento.

