Inglaterra: Manuel Ugarte recibió por primera vez el cariño de los hinchas en Old Trafford

Manuel Ugarte viajó a Inglaterra para sumarse al Manchester United el martes, hizo los chequeos médicos de rigor entre miércoles y jueves, y firmó contrato hasta 2029 el viernes, día en que fue anunciado en los canales oficiales del club.

Este domingo, minutos antes de la derrota de los diablos rojos en casa ante Liverpool, el mediocampista uruguayo pisó el césped de Old Trafford y recibió por primera vez el cariño de los hinchas, que lo ovacionaron.

Vestido con una campera de su nuevo equipo y recibiendo la camiseta número 25, el mediocampista formado en Fénix, por el que los red devils acordaron pagar al PSG 50 millones de euros, posó para las fotos y hasta tuvo tiempo de tomar una selfie con el público detrás.

Ugarte fue un pedido expreso del entrenador neerlandés Erik ten Hag, quien arrancó con Kobbie Mainoo y Casemiro en el mediocampo ante Liverpool, y sustituyó al brasileño por el juvenil Tobias Collyer en el entretiempo.

El debut del uruguayo con los diablos rojos podría darse el sábado 14 de setiembre, después del receso por las Eliminatorias, visitando al Southampton.

“Es un sueño estar aquí. Increíble atmósfera en nuestra casa. Hagamos de esto una gran temporada juntos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Manuel Ugarte is unveiled at Old Trafford ???? #mufc pic.twitter.com/kO5NPA1XfC — Rich Fay (@RichFay) September 1, 2024

