Inglaterra: Arsenal rescató un agónico empate frente al Manchester City. Hubo más partidos

Arsenal y Manchester City empataron 1-1 en Londres este domingo por la quinta fecha de la Premier League, por lo que los gunners están segundos junto a Bournemouth y Tottenham Hotspur con 10 puntos, a cinco del Liverpool, y los ciudadanos novenos con siete.

El noruego Erling Haaland adelantó al conjunto de Josep Guardiola a los 9’, cuando definió de gran manera una jugada que él mismo inició en su propio campo, luego de descargar para el neerlandés Tijani Reijnders, que fue el autor de la asistencia.

Luego, más allá de que el City malogró alguna transición que pudo haber liquidado el partido, los gunners hicieron méritos y lo igualaron a los 93’. Eberechi Eze asistió y el brasileño Gabriel Martinelli remató por arriba del italiano Gianluigi Donnarumma para sellar el 1-1.

Más temprano, Sunderland empató 1-1 de local con Aston Villa, por lo que llegó a ocho puntos y quedó en el pelotón de los sextos, cinco unidades por encima de su rival de turno, que hoy marcha 18º y en zona de descenso.

Bournemouth, que se ubica segundo con 10, empató 0-0 como local con Newcastle United, que acumula seis.

