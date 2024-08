Inglaterra: ¿Qué dijo Ten Hag sobre la posible llegada de Ugarte al Manchester United?

Fútbol Internacional

El entrenador del Manchester United, Eric Ten Hag, tras la caída 2-1 ante Brighton se refirió a la posibilidad de la llegada del volante uruguayo Manuel Ugarte al club, procedente del Paris Saint Germain.

En declaraciones a medios ingleses el neerlandés aseveró: “No tengo mayores novedades, pero siempre buscamos mejorar al equipo. Cuando las tengamos, las comunicaremos y en este momento no me han informado nada, así que no creo que haya nada que contar”.

“Tenemos una buena oportunidad de reforzarnos en esta ventana de transferencias, pero hay que hacerlo con las opciones correctas. Hasta el momento estamos contentos con el equipo y con él vamos a ir afrontando las diferentes competencias”, cerró.

Ugarte, de 23 años, no ha sido tenido en cuenta por el entrenador Luis Enrique en los parisinos en este arranque de temporada, no siendo convocado ni en los dos amistosos disputados, así como tampoco en los dos triunfos que ya acumulan en la Ligue 1.

Los equipos se mantienen en negociaciones para tratar de destrabar y acordar las pautas para que se de la transferencias, para lo cual quedan aún seis días de mercado abierto.

