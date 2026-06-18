Influencer y modelo rusa, con camiseta saudí, se filmó compartiendo ómnibus con uruguayos

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La influencer y modelo rusa Svetlana Laneska está en Estados Unidos para seguir la Copa del Mundo del 2026.
En ese contexto, Laneska grabó un video con la camiseta de Arabia Saudita, mientras va en un ómnibus escolar lleno de uruguayos rumbo al primer partido del Mundial.
En el video, se ve que, mientras ella sonríe, los uruguayos cantan: “Volveremos, volveremos/ volveremos otra vez/ volveremos a ser campeones/ como la primera vez”.
Stuck in the bus with the fans from Uruguay ?? pic.twitter.com/In79RV1AK9— Svetlana (@laneksa7) June 15, 2026
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