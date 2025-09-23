Incidentes entre la hinchada de Lanús y la Policía Militar de Río de Janeiro en Maracaná

Fútbol Internacional

Lanús clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana con un global de 2-1 en su serie de cuartos de final frente a Fluminense, tras empatar 1-1 este martes en Maracaná, donde nuevamente hubo incidentes entre las fuerzas de seguridad y los hinchas visitantes.

El inicio del segundo tiempo se retrasó 20 minutos como consecuencia de los disturbios generados en el sector norte, ocupado por los hinchas argentinos. Los fanáticos granates fueron reprimidos por la Policía Militar de Río de Janeiro, por lo que hubo corridas e imágenes de violencia que la transmisión oficial decidió no mostrar, como es habitual en esos casos.

Los futbolistas de Lanús se acercaron hasta donde pudieron para intentar calmar los ánimos. Cuando los incidentes parecían haber finalizado y el árbitro venezolano Jesús Valenzuela estaba pronto para reanudar el juego, se reavivó el foco de violencia y la espera se estiró unos minutos más. Mientras, los hinchas del Flu alentaban a la fuerza policial.

Una vez calmados los ánimos, los jugadores volvieron al campo y se reanudó el partido que, a esa altura, ganaba 1-0 el cuadro tricolor con gol de Agustín Canobbio. Dylan Aquino igualó a los 67’ y selló la clasificación del elenco dirigido por Mauricio Pellegrino, que espera por Universidad de Chile o Alianza Lima, que jugarán el jueves en Santiago tras haber igualado 0-0 en Perú.

