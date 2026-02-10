Fútbol Internacional

Importante futbolista inglés se perderá lo que resta de la temporada y el Mundial 2026

Jack Grealish, futbolista del Everton, fue operado por una fractura por estrés en el pie izquierdo, por lo que se perderá lo que resta de la temporada europea y es un hecho que no estará en el plantel de Inglaterra para la próxima Copa del Mundo.

El extremo izquierdo de 30 años, que está jugando en los Toffees cedido por el Manchester City, se lesionó el pasado 18 de enero, luego de 22 partidos oficiales con el equipo azul, al que le aportó dos goles y seis asistencias.

“No quería acabar la temporada así, pero así es el fútbol. Operación hecha y ahora toda la concentración está puesta en volver a estar preparado. Sé seguro que volveré más en forma, más fuerte y mejor que antes”, escribió en sus redes sociales.

Grealish jugó 39 partidos con la selección inglesa a lo largo de su carrera, y el último fue el 13 de octubre de 2024 por la UEFA Nations League bajo la dirección técnica Lee Carsley. Pocos días después, asumió como seleccionador el alemán Thomas Tuchel, quien nunca lo convocó.

Según medios británicos, la muy buena primera mitad de temporada de Grealish lo tenía en el radar del entrenador, pero esta lesión lo descarta para la Copa del Mundo.