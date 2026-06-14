Mundial 2026

Ilusión Mundial: Uruguay debutará este lunes a las 19 horas ante Arabia Saudita en Miami

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Uruguay, ya en Miami, está a horas de su debut en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, cuando enfrente a Arabia Saudita este lunes desde las 19:00 en el Hard Rock Stadium por tres puntos vitales por el grupo H.

Ya quedó atrás la preparación en el Complejo Celeste, la puesta a punto final en el Mayakoba Training Centre Cancún, de Playa del Carmen, y ahora solo queda plasmar en el terreno de juego y ante más de 15.000 uruguayos que dirán presentes en las tribunas, así como un país entero que estará pendiente, las ganas y deseo de comenzar con el pie derecho en la máxima cita del balompié



Ganar el primer partido de un Mundial se transformó en una tarea difícil y así lo marca la estadística: desde México 1970 a la fecha, la Celeste ganó apenas uno de sus ocho debuts mundialistas.

La única excepción fue el 1-0 sobre Egipto en Rusia 2018, cuando un cabezazo agónico de José María Giménez a los 89 minutos le dio los tres puntos al equipo dirigido por Óscar Washington Tabárez.

Pero en el grupo H es clave sumar los seis puntos de los dos partidos iniciales (Arabia y Cabo Verde) ya que eso aseguraría la clasificación a dieciseisavos de final y daría otro aire para el partido de cierre ante España en Guadalajara.

Lo que se perfila

Este domingo hizo el entrenamiento y ensayo general previo al duelo con los asiáticos. Giorgian de Arrascaeta y Ronald Araujo, lesionados y en recuperación, siguen con trabajos diferenciados y no estarán a la orden para el lunes.

Los que lentamente se van poniendo a tiro son Joaquín Piquerez y José María Giménez, ambos seguramente en el banco de suplentes y a disposición si el DT los necesitara en el cotejo.

Entre las principales decisiones que se proyectan pasan por Fernando Muslera en el arco, Matías Viña como lateral izquierdo y Federico Viñas detrás de Darwin Núñez.

De esta forma, el once que se encamina es con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte; Federico Valverde, Federico Viñas, Maximiliano Araújo; y Darwin Núñez.

Los nuestros verán acción en dicho cotejo luciendo camiseta celeste, short y medias blancas. Muslera irá todo de naranja.

El italiano Maurizio Mariani será el árbitro que impartirá justicia, acompañado de sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tegoni como asistentes. Los canadienses Drew Fischer y Michael Barwegen como cuarto y quinto juez, respectivamente.

EL RIVAL

Uruguay enfrentó a Arabia se enfrentaron previamente en el Mundial de Rusia 2018, donde Uruguay ganó 1-0 gracias a un gol de Luis Suárez en el minuto 23.

La selección saudí se ha estado preparando intensamente para el Mundial de 2026, tras un empate sin goles con Senegal, una victoria por 3-0 sobre Puerto Rico y una derrota por 2-1 ante Ecuador.

El once que proyecta Georgios Donis es con: Nawaf Al-Aqidi, Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, Abdulilah Al-Amri, Mutaib Al-Harbi; Musab Al-Juwair - Mohammed Kanno - Ziyad Al-Jahani; Sultán Mandash - Firas Al-Buraikan - Salem Al-Dawsari

El camino a recorrer

La Celeste debutará en el Grupo H este lunes y luego enfrentará, también en Miami, el 21 de junio a las 19:00 a Cabo Verde, el sorprendente debutante africano.

La fase de grupos se cerrará en Guadalajara, el 26 de junio a las 21:00, frente a España, la actual campeona de Europa y una de las grandes candidatas al título.

Si Uruguay avanza como primero del grupo, el cruce será contra el segundo del grupo J (Argentina, Argelia, Austria o Jordania). El partido se disputará en Los Ángeles, el 2 de julio a las 16:00 horas.

Si Uruguay avanza como segundo, volvería a Miami, donde ya jugó dos de los tres partidos de la fase inicial. El cruce se jugará el 3 de julio, a las 19:00. Si se confirman los pronósticos y los albicelestes ganan el grupo habría clásico rioplatense.

Si Uruguay termina entre los mejores terceros, los cruces de los ocho mejores terceros se definen según qué grupos aportan tres clasificados y eso hace que existan cientos de combinaciones posibles.

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