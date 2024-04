Ignacio Ruglio salió al cruce de Alejandro Balbi: “Tienen un estadio chico y mal ubicado”

Fútbol uruguayo

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, salió al cruce de los dichos de su par de Nacional, Alejandro Balbi, que abogó porque los clásicos se jugaran en el Centenario y diferenció el Campeón del Siglo del Gran Parque Central.

“Quedó demostrado que tenemos el mejor estadio del Uruguay y ellos no lo tienen, tienen un estadio chico y mal ubicado”, dijo Ruglio previo a la partida a Buenos Aires entrevistado por Telemundo (Canal 12).

“Él [Balbi], como no puede jugar en su estadio, quiere que nosotros no juguemos en el nuestro”, dijo más tarde siguiendo con la idea.

“Fue lo mismo que le dije el día que tuvimos la reunión en el Ministerio del Interior, donde me volvió a preguntar lo mismo”, aseguró, y fue a más: “Le dije que cuantas más veces me pregunte, más veces vamos a seguir jugando en el Campeón del Siglo”.

“Nosotros tenemos un estadio de primer mundo, y Balbi, como no lo tiene, tiene un estadio chico y mal ubicado, quiere ver si los clásicos se sacan para el Estadio Centenario”, comentó más tarde.

“Está buscando la excusa de que Peñarol no lo juegue en su estadio para que la gente no se le venga arriba. Es un problema que tiene puertas adentro, no de Peñarol”, apuntó.

¿Qué había dicho Balbi?

Balbi, el pasado lunes, había declarado en conferencia de prensa tras la reunión de directiva de los albos que: “No pudieron controlar un partido con solo hinchada local. ¿La culpa es de Nacional? El presidente de Peñarol me está dando la razón de que no era el ámbito adecuado para jugar el partido, si no pudieron controlar a sus propios hinchas”.

“¿Cómo me decían a mí hace 15 días que estaban capacitados para recibir 2.000 hinchas de Nacional? Es ilógico. No pueden organizar un partido con hinchada local, quedó demostrado. El estadio natural para jugar los clásicos es el Centenario”, manifestó luego.

Y finalizó: “La absoluta responsabilidad es de la hinchada de Peñarol. ¿Qué tiene que ver Nacional? Nacional se ajustó al protocolo de la AUF [Asociación Uruguaya de Fútbol], salió en tiempo y forma, y llegó escoltado por la Policía. Si salimos tarde fue porque estaba lleno de gente en la puerta del hotel donde estaba concentrado Nacional y no hubo la precaución o la pericia necesaria para disuadir a los hinchas que dejaran pasar el ómnibus”.

