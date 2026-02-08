Huracán le ganó el clásico a San Lorenzo 1-0 y un plateísta agredió a Diego Herazo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Huracán le ganó a San Lorenzo 1-0 como local en el partido interzonal de la cuarta fecha del Torneo Apertura argentino, por lo que logró su primer triunfo y quedó octavo en el grupo B con cinco puntos. El Ciclón está séptimo en el A con seis, a dos del líder Defensa y Justicia.
El único gol del clásico cayó a los 50’, cuando Emmanuel Ojeda desbordó por la derecha y el ecuatoriano Jordy Caicedo conectó un cabezazo goleador que venció la resistencia del arquero paraguayo Orlando Gill.
Facundo Waller jugó todo el partido en el conjunto ganador, que es dirigido por Diego Martínez. Del otro lado, Damian Ayude dejó en el banco de suplentes a Guzmán Corujo y Mathías de Ritis, que no tuvieron participación.
También estuvo entre los relevos e ingresó a los 70’ el colombiano Diego Herazo. El delantero exNacional fue víctima de una agresión de un plateísta de Huracán en la previa, cuando los jugadores volvían del calentamiento en la cancha al vestuario. También salivaron al arquero suplente José Devecchi.
