Hombre fue imputado tras destrozar con un cuchillo una pelota gigante de Uruguay en Miami

Mundial 2026

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La Policía de Miami detuvo en las últimas horas a un hombre acusado de destruir una pelota inflable gigante con la temática de Uruguay, instalada como parte de la decoración oficial del Mundial 2026. El sospechoso fue identificado como Jorden Stephen Perozo, de 34 años, quien quedó imputado por un cargo de daños a la propiedad.

El hecho ocurrió este martes en la esquina de la calle 71 y Rue Vendome, en el área de Normandy Island, dentro del sector de North Beach. Según el reporte policial, un testigo vio a un hombre que llegó al lugar en un monopatín eléctrico, sacó un objeto cortante y rajó el inflable, para luego escapar rápidamente de la zona.

La pelota formaba parte de Arena of Nations, una iniciativa de Miami Beach que instaló 48 estructuras inflables de gran tamaño distribuidas por la ciudad, cada una decorada con la bandera de una de las selecciones clasificadas al Mundial, como atractivo turístico y de promoción cultural durante el torneo.

El balón se había convertido en un punto de fotos para los hinchas uruguayos residentes en Miami, hasta que apareció rajado y desinflado tras el debut de la selección con el empate ante Arabia Saudita. Gracias a las cámaras de seguridad municipales, la Policía logró identificar y localizar a Perozo poco después del ataque.

Durante el interrogatorio inicial, Perozo dijo que “estaba intoxicado y no recordaba nada”, pero poco después dio una confesión completa y explicó que lo hizo porque “le pareció gracioso”, aunque se mostró arrepentido por lo ocurrido. Los daños fueron avaluados en unos US$ 3.000.

El hombre compareció ante el tribunal de fianzas, donde el juez fijó el monto en US$ 2.500 por este caso puntual. Sin embargo, su situación judicial es más compleja: Perozo ya enfrentaba causas abiertas por evadir a la Policía, resistirse al arresto sin violencia y conducta desordenada, lo que mantuvo complicada su salida en libertad. Fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde debía volver a presentarse ante un juez este miércoles para responder por el conjunto de los cargos.

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