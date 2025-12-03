Hockey: Uruguay empató 3-3 con Nueva Zelanda en el Mundial Júnior Femenino de Chile

Más deportes

Uruguay, con otra gran actuación igualó 3-3 con Nueva Zelanda en su segunda presentación en el marco del grupo F del Mundial Júnior Femenino que se está realizando en Santiago de Chile, un partido donde fue en ventaja hasta faltando menos de dos minutos para el final.

En un partidazo, las Cimarroncitas jugaron de gran forma en un trámite donde las oceánicas siempre corriendo de atrás. Valentina Luis con un golazo adelante a las charrúas pero Greer Findlay lo empató de córner corto.

Sofía Trigo con otro golazo volvió a poner al frente a las celestes, pero Niamh McKensie repitió plato para igualar de corto. Pero Uruguay siguió buscando y encontró en el gol de Melina Haidukowski la ventaja 3-2 con que llegó el entretiempo.

Tras un tercer cuarto de control para las de Rivero, el cuarto las neozelandesas se lanzaron a buscar con todo, pero nuestro combinado resistió, al menos hasta faltando poco más de un minuto para el cierre. Allí otro corto que aprovechó Rhiana Pho, tras rebotar en una uruguaya, marcó el 3-3 final

La uruguayas habían debutado en el grupo venciendo a Corea del Sur por 3-2 y cerrarán el 5 de diciembre ante Estados Unidos desde las 18 horas, en un duelo donde saben que de ganar es casi un hecho que quedarán primeras del grupo y avanzarán a cuartos de final.

El plantel celeste esta compuesto por: Agustina Guerrero, Agustina Mari, Camila Minatta, Carolina Curcio, Chiara Curcio, Francisca Guani, Guillermina Carassale, Clara Borthagaray, Jacinta Curuchague, Justina Arregui, María Eugenia Rodríguez, María Paula Topolansky, Melina Haidukowski, Silvina Bonaudi, Sofía Trigo, Sol Martínez, Sol Myszka, Valentina Luis.

¿Cuántos avanzan?

El Mundial establece en su forma de competencia seis series de cuatro equipos (serán 24 países en acción por primera vez) donde los seis primeros de cada grupo, más los dos mejores segundos avanzarán a cuartos de final.

Los otros cuatro segundos y los mejores cuatro terceros jugarán por las posiciones que van del lugar noveno al decimosexto. Por último, los restantes dos terceros más las seis selecciones que finalizaron cuartas van por los lugares 17 al 24.

