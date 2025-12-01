Más deportes

Hockey: Uruguay debutó con gran triunfo 3-2 ante Corea del Sur en el Mundial Júnior

Uruguay logró un gran triunfo por 3-2 en su debut ante Corea del Sur en el marco del grupo F del Mundial Júnior Femenino que se está realizando en Santiago de Chile.

En un partidazo, las Cimarroncitas fueron de menos a más para terminar ganando con personalidad y grandes prestaciones a sus rivales asiáticas puntos fundamentales pensando en acceder a la próxima fase.

Luego de dos cuartos sin goles, el tercero se abrió en favor de las dirigidas por Rolando Rivero que encontraron en una definición de Melina Haidukowski el tanto de la ventaja.

Si bien Sugyeong Lee lo igualaría minutos después, en el chico final nuestro combinado fue implacable. Chiara Curcio y María Rodríguez se encargaron de darle el 3-1 que aseguró el festejo en tierras trasandinas. Soyeon Joo descontó a segundos del final para dar cifras definitivas.

Las uruguayas ahora jugarán este miércoles ante Nueva Zelanda y cerrarán el 5 de diciembre ante Estados Unidos desde las 18 horas.

El plantel celeste esta compuesto por: Agustina Guerrero, Agustina Mari, Camila Minatta, Carolina Curcio, Chiara Curcio, Francisca Guani, Guillermina Carassale, Clara Borthagaray, Jacinta Curuchague, Justina Arregui, María Eugenia Rodríguez, María Paula Topolansky, Melina Haidukowski, Silvina Bonaudi, Sofía Trigo, Sol Martínez, Sol Myszka, Valentina Luis.

¿Cuántos avanzan?

El Mundial establece en su forma de competencia seis series de cuatro equipos (serán 24 países en acción por primera vez) donde los seis primeros de cada grupo, más los dos mejores segundos avanzarán a cuartos de final.

Los otros cuatro segundos y los mejores cuatro terceros jugarán por las posiciones que van del lugar noveno al decimosexto. Por último, los restantes dos terceros más las seis selecciones que finalizaron cuartas van por los lugares 17 al 24.

