Básquetbol

Histórico: después de 1.297 partidos en la NBA, LeBron James anotó menos de 10 puntos

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La racha de 1.297 partidos con al menos 10 puntos de LeBron James murió este jueves en Toronto en la victoria de Los Ángeles Lakers por 120-123 ante los Raptors, mientras que los Golden State Warriors cayeron por 99-98 ante los Philadelphia 76ers tras levantar 24 puntos en contra en una remontada frustrada.

James, muy desacertado en el tiro, se quedó en ocho puntos, poniendo fin a una racha que lo acompañó durante casi 19 años, desde enero de 2007. Sin embargo, LeBron repartió 11 asistencias, incluida la que habilitó a Rui Hachimura para encestar el triple sobre la bocina que selló la victoria de Los Ángeles.

El astro de los Lakers podría haber buscado él mismo la canasta para mantener viva la racha, pero tras su cuatro de 17 en tiros de campo (23,5 %) optó por ceder la responsabilidad a Hachimura.

RUI HACHIMURA FROM THE CORNER FOR THE WIN OFF THE LEBRON JAMES DIME!



?? @TISSOT BUZZER-BEATER ??

Everyone Gets 24

El auténtico héroe de unos Lakers que no contaron con Luka Doncic fue Autin Reaves, con 44 puntos -22 en el tercer cuarto-, 10 asistencias y cinco rebotes.

Los Lakers son segundos en el Oeste con un balance de 16-5, solo por detrás de los intratables Oklahoma City Thunder (21-1).

Para los Raptors (15-8), Scottie Barnes acarició el triple-doble con 23 puntos, 11 rebotes y nueve asistencias, mientras que Brandon Ingram terminó con 20 puntos, siete rebotes y siete asistencias.

Los Warriors, con la miel en los labios

Los 76ers (12-9) ganaron el primer cuarto 30-10 y lograron una máxima ventaja de +24 (43-67) en el tercer periodo.

Sin embargo, vieron como los Warriors (11-12), sin Jimmy Butler ni Stephen Curry, les respondían con un parcial de 27-55 hasta ponerse con cuatro arriba (98-94) y con el viento a favor a 1:12 para el final.

Pero a falta de 0,9 segundos, el rookie bahameño VJ Edgecombe firmó la canasta que devolvía la ventaja a los 76ers, mientras Tyrese Maxey volaba hacia el otro lado de la cancha para colocar un tapón decisivo sobre su excompañero De’Anthony Melton y salvar el partido.

Los Boston Celtics (13-9) hicieron añicos a los Washington Wizards (3-18) con un contundente 101-146 final. El parcial del segundo tiempo fue de 42-80.

Derrick White anotó 30 puntos por primera vez esta temporada, además de aportar 7 rebotes y 9 asistencias. Jordan Walsh anotó 22 y Payton Pritchard 20.

El rookie español Hugo González firmó el mejor partido de su todavía corta carrera en la NBA, con 14 puntos tras un seis de siete en tiros de campo, incluido un dos de dos en triples, cinco rebotes y un tapón en 17 minutos y 40 segundos en pista.

González disputó íntegro el último cuarto junto al resto de suplentes, cuando Joe Mazzulla ya dio el partido por ganado.

Este jueves también jugaron los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, que venían de encadenar victorias por primera vez esta temporada. Los Nets cayeron 110-123 frente a los Utah Jazz tras hundirse en el último cuarto, en el que encajaron un parcial de 20-42.

Y en Nueva Orleans, los Minnesota Timberwolves derrotaron 116-125 a los New Orleans Pelicans con 28 puntos de Julius Randle.

