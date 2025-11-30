Contenido creado por Ramiro Aranda
Hinchas de Peñarol soltaron gallinas en la sede de Nacional previo a la final clásica

Cuatro hombres pasaron en dos motos por 8 de octubre y fueron protagonistas de un curioso hecho antes del partido del Gran Parque Central.

30.11.2025 13:52

Lectura: 2'

2025-11-30T13:52:00-03:00
Un hecho curioso ocurrió este domingo en las inmediaciones de la sede de Nacional previo al clásico por la final del Campeonato Uruguayo entre los tricolores y Peñarol en el Gran Parque Central.

En la mañana previa al partido, dos motos (cada una de ellas con dos hinchas de Peñarol) pasaron por la avenida 8 de octubre y soltaron gallinas en la puerta de la sede bolsilluda, hecho tras el que tuvo que intervenir la Policía.

El Ministerio del Interior, que desplegó 877 efectivos policiales para la final, ya está revisando las cámaras de las inmediaciones del lugar ubicado en el barrio La Blanqueada, donde se jugará el encuentro clásico que coronará al campeón uruguayo de la temporada 2026.

Se investiga quiénes fueron los cuatro hombres que arrojaron un total de 18 gallinas pintadas de blanco, azul y rojo.

