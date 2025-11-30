Fútbol uruguayo

Hinchas de Peñarol soltaron gallinas en la sede de Nacional previo a la final clásica

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Un hecho curioso ocurrió este domingo en las inmediaciones de la sede de Nacional previo al clásico por la final del Campeonato Uruguayo entre los tricolores y Peñarol en el Gran Parque Central.

En la mañana previa al partido, dos motos (cada una de ellas con dos hinchas de Peñarol) pasaron por la avenida 8 de octubre y soltaron gallinas en la puerta de la sede bolsilluda, hecho tras el que tuvo que intervenir la Policía.

El Ministerio del Interior, que desplegó 877 efectivos policiales para la final, ya está revisando las cámaras de las inmediaciones del lugar ubicado en el barrio La Blanqueada, donde se jugará el encuentro clásico que coronará al campeón uruguayo de la temporada 2026.

Se investiga quiénes fueron los cuatro hombres que arrojaron un total de 18 gallinas pintadas de blanco, azul y rojo.

Hinchas de Peñarol tiraron gallinas a la sede de Nacional. pic.twitter.com/lQpihcQamZ — el Indio del CAP (@indiodelCAP) November 30, 2025

Mira vos che pic.twitter.com/dgUNi7nxaM — el Indio del CAP (@indiodelCAP) November 30, 2025

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy