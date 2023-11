Hinchas de Peñarol dañaron instalaciones del Club Cordón, donde había parciales de Aguada

Este martes se debía disputar de forma íntegra la cuarta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol, pero la humedad provocó que cuatro de los seis partidos fueran suspendidos y reprogramados para este miércoles. Sin embargo, el mal clima y la poca actividad no evitó que se produjeran incidentes.

La fijación inicial marcaba que Cordón-Aguada en Cordón y Peñarol-Biguá en el Palacio Cr. Gastó Guelfi se disputarían, al igual que el resto de encuentros, a las 21:00 horas. Pero debido a un posible cruce entre la hinchada mirasol y la aguatera, la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) decidió adelantar media hora Cordón-Aguada.

Los parciales de Aguada debían dirigirse hacia el Club Cordón, ubicado en la calle Galicia, entre Gaboto y Dr. Tristán Narvaja, mientras que los de Peñarol iban a estar a solamente una cuadra de distancia, ya que los accesos para el Palacio son por las calles Galicia y Minas.

Pese a la modificación del horario para evitar el cruce entre ambas parcialidades, sobre las 19:55 horas, un grupo de hinchas de Peñarol, identificados con camisetas del club, arribó a la puerta de ingreso del Gimnasio Julio Zito y arremetió contra las instalaciones, según video de una cámara de seguridad publicado el periodista Andrés Ciancio Bruni en Twitter.

Se generaron roturas de vidrios de la parte social de club por lanzamientos de piedras y botellas, rompieron tres motos de funcionarios que estaban estacionadas allí, y agredieron a personal de recaudación y de seguridad de Cordón que, igualmente, actuó rápido y evitó que los vándalos ingresen al recinto, donde ya se encontraban algunos hinchas aguateros, mientras que otros estaban esperando para ingresar.

El Club Cordón ya mandó a arreglar los daños causados y denunciarán los hechos con videos de las cámaras de seguridad del lugar como pruebas (serán enviados a la Federación). Según informaron en Puro básquetbol de Radio Sport 890, había efectivos policiales en la esquina de Galicia y Minas, en lugar de Galicia y Magallanes, calles que separan ambos gimnasios.

