Contenido creado por Gonzalo Charquero
Mundial 2026
Calentando la previa

Hinchas argentinos y de Argelia terminaron a las piñas en Times Square: las imágenes

Los incidentes ocurrieron durante una concentración de hinchas previa al partido entre las dos selecciones, que será en Kansas.

16.06.2026 09:16

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2026-06-16T09:16:00-03:00
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Un grupo de hinchas argentinos y argelinos se enfrentaron a golpes de puño y patadas en Times Square, horas antes de que las dos selecciones se vean las caras en su debut por el Mundial 2026, un partido que se celebrará en Kansas.

 Los incidentes quedaron registrados en videos y muestran piñas, patadas y empujones en una de las principales zonas de Nueva York.

Los videos muestran a ambas hinchadas tirándose elementos y golpeándose. Las imágenes también captaron patadas voladoras y forcejeos.

El incidente ocurrió en el marco de un banderazo que se había organizado para alentar a los equipos antes del traslado al estadio.

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