Hinchas argentinos y de Argelia terminaron a las piñas en Times Square: las imágenes

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Un grupo de hinchas argentinos y argelinos se enfrentaron a golpes de puño y patadas en Times Square, horas antes de que las dos selecciones se vean las caras en su debut por el Mundial 2026, un partido que se celebrará en Kansas.
Los incidentes quedaron registrados en videos y muestran piñas, patadas y empujones en una de las principales zonas de Nueva York.
Los videos muestran a ambas hinchadas tirándose elementos y golpeándose. Las imágenes también captaron patadas voladoras y forcejeos.
El incidente ocurrió en el marco de un banderazo que se había organizado para alentar a los equipos antes del traslado al estadio.
Franchement, qui est surpris ?— TARIK_TALK ? (@Tarik_Talk) June 16, 2026
Quelle honte .... mais quelle honte ??????? pic.twitter.com/B4rJbzCy98
?? #ALERTA | Hay peleas entre hinchas de Argentina y Argelia en Times Square.pic.twitter.com/J3fV695XzO— Mundo en Conflicto ?? (@MundoEConflicto) June 16, 2026
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